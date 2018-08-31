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    US Open. Шарапова преодолела второй круг

    Обзор пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

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    Мария Шарапова
    Мария Шарапова
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    В пятницу, 31 августа в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open пройдут матчи второго и третьего круга.
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    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Теннис Сандгрен (США) — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2

    Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий раунд US Open, победив американца Тенниса Сандгрена в четырех партиях — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 48 минут. Джокович 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Сандгрена 11 эйсов, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк из 3 возможных.

    Следующим соперником Джоковича на турнире станет победитель пары Ласло Джере (Сербия) — Ришар Гаске (Франция).

    Женщины

    Мария Шарапова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 7:5

    Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела второй круг Открытого чемпионата США. Она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Сорану Кирстю со счетом 6:2, 7:5.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 33 невынужденные ошибки. На счету Сораны 1 эйс, 20 виннеров и 32 неточности.

    В третьем круге Шарапова встретится с 10-й ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.

    Леся Цуренко (Украина) — Каролин Возняцки (Дания) — 6:4, 6:2

    Датчанка Каролин Возняцки, являющаяся второй ракеткой мира, проиграла украинке Лесе Цуренко в матче второго круга Открытого чемпионата США — 4:6, 2:6.

    Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Возняцки ни одного эйса, 3 двойные ошибки, 6 «виннеров» и 35 невынужденных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Цуренко обошлась без эйсов, допустила 7 двойных и 38 невынужденных при 19 виннерах.

    В третьем круге Цуренко сыграет с чешкой Катержиной Синяковой. 0

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