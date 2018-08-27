US Open. Халеп проиграла в первом круге, Хачанов стартовал с победы

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В понедельник, 27 августа, стартовал заключительный турнир «Большого шлема» сезона-2018 — Открытый чемпионат США по теннису.

Мужчины

Карен Хачанов (Россия) — Альберт Рамос-Винолас (Испания) — 6:3, 6:2, 6:3

Россиянин Карен Хачанов успешно стартовал на в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

В матче первого круга российский теннисист за час и 46 минут переиграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.

Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. В активе Рамоса (52) четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

Во 2-м круге Хачанов сыграет с лучшим в паре Жиль Мюллер (Люксембург) — Лоренцо Сонеджо (Италия).

Стэн Вавринка (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария) 19:15 мск

Жереми Шарди (Франция) — Андрей Рублев (Россия) 21:30 мск

Даниил Медведев (Россия) — Евгений Донской (Россия) 23:00 мск

Женщины

Кайя Канепи (Эстония) — Симона Халеп (Румыния) — 6:2, 6:4

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп потерпела поражение в стартовом раунде на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

В матче первого круга российская теннисистка за час и 15 минут уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6.

Канепи выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Халеп 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q), отдавшая всего три гейма словенке Далиле Якупович.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира.

Ваня Кинг (США) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3

Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй круг на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

Российская теннисистка в первом круге за 2 часа и 20 минут потерпела поражение от американки Вани Кинг (SR) — 6:7 (4:7), 3:6.

Кинг дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вихлянцевой 5 эйсов, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором раунде Кинг сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой (27), либо со шведкой Ребеккой Петерсон.

Элина Свитолина (Украина) — Саша Викери (США) — 6:3, 1:6, 6:1

Украинка Элина Свитолина пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

В матче первого круга Свитолина (7-й номер посева) за полтора часа обыграла американку Сашу Викери со счетом 6:3, 1:6, 6:1.

Во втором раунде US Open Свитолина сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской и немкой Татьяной Марией.

Хизер Уотсон (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) 19:40 мск

Ребекка Петерсон (Швеция) — Анастасия Павлюченкова (Россия) 20:00 мск

Светлана Кузнецова (Россия) — Винус Уильямс (США) 21:00 мск

Слоун Стивенс (США) — Евгения Родина (Россия) 21:30 мск

Юлия Гергес (Германия) — Анна Калинская (Россия) 21:30 мск 0