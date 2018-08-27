ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    US Open. Халеп проиграла в первом круге, Хачанов стартовал с победы

    Обзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open WTA ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Станислас Вавринка Жереми Шарди Симона Халеп Ваня Кинг Элина Свитолина Саша Викери Анастасия Павлюченкова Екатерина Макарова Винус Уильямс Светлана Кузнецова Евгения Родина Слоан Стивенс Юлия Гергес
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиСмелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждать Симона ХалепUS Open. Халеп проиграла в первом круге, Хачанов стартовал с победы Марио ФернандесРПЛ. «Спартак» выиграл столичное дерби, «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА сыграл вничью в Казани
  • 20:07
    • Хачанов с победы стартовал на Открытом чемпионате США
  • 19:54
    • Первая ракетка мира Халеп проиграла Канепи в стартовом круге US Open
  • 19:27
    • «Енисей» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
  • 17:57
    • УЕФА дисквалифицировал нападающего «Спартака» на три матча
  • 17:41
    • Семин согласен с решением Черчесова не вызывать Смолова в сборную
  • 17:08
    • Черчесов: Решили, что Головина вызывать нет смысла
  • 16:21
    • Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России
    Все новости спорта
    Симона Халеп
    Симона Халеп
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В понедельник, 27 августа, стартовал заключительный турнир «Большого шлема» сезона-2018 — Открытый чемпионат США по теннису.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Мужчины

    Карен Хачанов (Россия) — Альберт Рамос-Винолас (Испания) — 6:3, 6:2, 6:3

    Россиянин Карен Хачанов успешно стартовал на в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

    В матче первого круга российский теннисист за час и 46 минут переиграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа в матче 1-го круга Открытого чемпионата США.

    Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. В активе Рамоса (52) четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

    Во 2-м круге Хачанов сыграет с лучшим в паре Жиль Мюллер (Люксембург) — Лоренцо Сонеджо (Италия).

    Стэн Вавринка (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария) 19:15 мск

    Жереми Шарди (Франция) — Андрей Рублев (Россия) 21:30 мск

    Даниил Медведев (Россия) — Евгений Донской (Россия) 23:00 мск

    Женщины

    Кайя Канепи (Эстония) — Симона Халеп (Румыния) — 6:2, 6:4

    Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп потерпела поражение в стартовом раунде на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

    В матче первого круга российская теннисистка за час и 15 минут уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6.

    Канепи выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Халеп 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

    Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q), отдавшая всего три гейма словенке Далиле Якупович.

    US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира.

    Ваня Кинг (США) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3

    Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй круг на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

    Российская теннисистка в первом круге за 2 часа и 20 минут потерпела поражение от американки Вани Кинг (SR) — 6:7 (4:7), 3:6.

    Кинг дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вихлянцевой 5 эйсов, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

    Во втором раунде Кинг сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой (27), либо со шведкой Ребеккой Петерсон.

    Элина Свитолина (Украина) — Саша Викери (США) — 6:3, 1:6, 6:1

    Украинка Элина Свитолина пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

    В матче первого круга Свитолина (7-й номер посева) за полтора часа обыграла американку Сашу Викери со счетом 6:3, 1:6, 6:1.

    Во втором раунде US Open Свитолина сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской и немкой Татьяной Марией.

    Хизер Уотсон (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) 19:40 мск

    Ребекка Петерсон (Швеция) — Анастасия Павлюченкова (Россия) 20:00 мск

    Светлана Кузнецова (Россия) — Винус Уильямс (США) 21:00 мск

    Слоун Стивенс (США) — Евгения Родина (Россия) 21:30 мск

    Юлия Гергес (Германия) — Анна Калинская (Россия) 21:30 мск 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Полуфинал Хачанова и юбилей Надаля
  • 13/08/2018 в 16:03
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Накажет ли УЕФА ПСЖ?
    • 22:39 24/08/2018     Джастин Клюйверт
  • Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне
    • 13:45 21/08/2018     «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил
  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
    • 19:54 21/08/2018
    Тоже интересно
    Игроки «Челси» Футбол Максимум для Сарри. «Челси» выиграл на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк»Обзор СМИ после выездной победы «Челси» над «Ньюкаслом» 14:550
  • 16:06
    • Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова и Акинфеева
  • 15:51
    • КХЛ введет новую систему начисления очков
  • 17:23
    • «Бавария» назвала ПСЖ цену за Боатенга
    Роналду пока не может забить за «Ювентус» Футбол Роналду слабо слышит «Ювентус», а тот — егоРеакция прессы на игру Роналду в матче «Ювентус» — «Лацио» Вчера в 23:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Интригующее противостояние на «Олд Траффорд»
  • 4.59
    •
  • 21:21
    • Вихлянцева уступила 881-й ракетке мира в первом круге US Open
  • 16:52
    • «Бавария» не будет искать замену Коману
  • 16:36
    • «Енисей» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
    «Локомотив» Футбол Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаютсяПервая домашняя победа «Локомотива» — в нашем обзоре прессы 01:560
  • 15:39
    • ПАОК продлил контракт с главным тренером
  • 15:23
    • «Ахмат» объявил о подписании двух игроков
  • 15:10
    • Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России на ближайшие матчи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие