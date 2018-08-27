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    Первая ракетка мира Халеп проиграла Канепи в стартовом круге US Open

    US Open Симона Халеп
    Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп потерпела поражение в стартовом раунде на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

    Кайа Канепи
    Кайа Канепи
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    В матче первого круга российская теннисистка за час и 15 минут уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6.

    Канепи выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Халеп 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

    Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q), отдавшая всего три гейма словенке Далиле Якупович.

    US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. 0

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