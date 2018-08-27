Первая ракетка мира Халеп проиграла Канепи в стартовом круге US Open

Первая ракетка мира, румынкапотерпела поражение в стартовом раунде на заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

Кайа Канепи twitter.com/usopen/ 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В матче первого круга российская теннисистка за час и 15 минут уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6.

Канепи выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Халеп 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q), отдавшая всего три гейма словенке Далиле Якупович.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. 0