Первая ракетка мира Халеп проиграла Канепи в стартовом круге US Open

Кайа Канепи
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В матче первого круга российская теннисистка за час и 15 минут уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6.
Канепи выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Халеп 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q), отдавшая всего три гейма словенке Далиле Якупович.
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. 0