Кузнецова проиграла Свитолиной в Цинциннати

Российская теннисисткане смогла выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати.

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В поединке второго раунда 33-летняя россиянка проиграла украинке Элине Свитолиной со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. Кузнецова выполнила 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок, реализовала 8 брейк-поинтов из 17.

Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 8 брейк-поинтов из 17.

За выход в четвертьфинал седьмая ракетка мира поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Петра Мартич (Хорватия).

Также прекратила борьбу на турнире россиянка Дарья Касаткина, проигравшая в первом круге вышеупомянутой Петре Мартич — 6:4, 4:6, 3:6.

А вот Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг, разгромив сербку Александру Крунич со счетом 6:1, 6:0.

Во втором круге Павлюченкова встретится с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, посеянной под четвертым номером. 0