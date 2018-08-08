Рублев проиграл Донскому, Джокович выиграл у Башича

Евгений Донской
rogerscup.com
Теннисисты провели на корте почти два часа. 28-летний уроженец Москвы 8 раз подал навылет, допустил 3 двойных ошибки, реализовал 2 брейк-поинта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Рублев совершил 11 эйсов и 1 двойную.
За выход в третий круг Донской поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.
Успешно стартовал на турнире чемпион Уимблдона-2018 серб Новак Джокович, который взял верх над боснийцем Мирзой Башичем — 6:3, 7:6 (7:3).
Следующим соперником Джоковича станет канадец Петер Полански. 0