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    Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР

    ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов
    Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 46-го на 37-е место и обошел Карена Хачанова, который разместился на 38-й строчке.

    Андрей Рублев
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    На 68-й позиции идет Даниил Медведев, на 87-й — Евгений Донской.

    В первой десятке произошло лишь одно изменение — местами поменялись Григор Димитров и Кевин Андерсон.

    Рейтинг ATP. Версия от 6 августа

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков

    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665

    4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5455

    5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610

    6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4355

    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905

    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

    9 (9). Джон Изнер (США) — 3490

    10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355

    37 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1180

    38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1175

    68 (63). Даниил Медведев (Россия) — 822

    87 (76). Евгений Донской (Россия) — 688. 0

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