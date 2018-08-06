Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР

На 68-й позиции идет Даниил Медведев, на 87-й — Евгений Донской.
В первой десятке произошло лишь одно изменение — местами поменялись Григор Димитров и Кевин Андерсон.
Рейтинг ATP. Версия от 6 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5455
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4355
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (9). Джон Изнер (США) — 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355
37 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1180
38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1175
68 (63). Даниил Медведев (Россия) — 822
87 (76). Евгений Донской (Россия) — 688. 0