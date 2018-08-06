Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР

Российский теннисистподнялся с 46-го на 37-е место и обошел, который разместился на 38-й строчке.

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На 68-й позиции идет Даниил Медведев, на 87-й — Евгений Донской.

В первой десятке произошло лишь одно изменение — местами поменялись Григор Димитров и Кевин Андерсон.

Рейтинг ATP. Версия от 6 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5455

5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610

6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4355

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Изнер (США) — 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355

37 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1180

38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1175

68 (63). Даниил Медведев (Россия) — 822

87 (76). Евгений Донской (Россия) — 688. 0