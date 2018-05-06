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    Шарапова успешно стартовала на турнире в Мадриде

    Мария Шарапова WTA
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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

    Экс-первая ракетка мира в стартовом матче за час и 23 минуты победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии — 6:4, 6:1.

    Шарапова выполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бузэрнеску 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Михаэлы не было.

    Во втором круге соперницей Шараповой станет еще одна румынка Ирина-Камелия Бегу.

    Россиянка одержала первую победу с начала года – в январе она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.

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