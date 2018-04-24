Шарапова проиграла Гарсии в первом круге турнира в Штуттгарте

Россиянкапотерпела поражение в первом круге турнирав Штутгарте, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа и 47 минут проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Шарапова выполнила 17 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и 3 раза взяла чужую подачу. На счету Гарсии 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Каролин Гарсия встретится с украинкой Мартой Костюк.

Для Шараповой это был первый выход на корт с марта 2018 года. Тогда она уступила японке Наоми Осаке в первом круге Индиан-Уэллса.

Для экс-первой ракетки мира поражение в Германии стало четвёртым кряду. Мария Шарапова во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд.

31-летняя спортсменка, занимавшая 41-е место в рейтинге, после этого поражения выпала из топ-50, опустившись на 52-е место.

Россиянка трижды становилась победительницей турнира в Штутгарте в 2012, 2013 и 2014 годах.