ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шарапова проиграла Гарсии в первом круге турнира в Штуттгарте

    WTA Мария Шарапова Каролин Гарсия
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение в первом круге турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

    В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа и 47 минут проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

    Шарапова выполнила 17 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и 3 раза взяла чужую подачу. На счету Гарсии 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.

    В следующем раунде Каролин Гарсия встретится с украинкой Мартой Костюк.

    Для Шараповой это был первый выход на корт с марта 2018 года. Тогда она уступила японке Наоми Осаке в первом круге Индиан-Уэллса.

    Для экс-первой ракетки мира поражение в Германии стало четвёртым кряду. Мария Шарапова во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд.

    31-летняя спортсменка, занимавшая 41-е место в рейтинге, после этого поражения выпала из топ-50, опустившись на 52-е место.

    Россиянка трижды становилась победительницей турнира в Штутгарте в 2012, 2013 и 2014 годах.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 23/04
    • Шарапова: Не так уверена в своих силах, как раньше
  • 19/04
    • Шарапова сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеКарен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Энди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – Уимблдона
    Подробный разбор
  • New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером
  • Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе
    •
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • О чём будет думать «Бавария»?
  • «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
  • 1,63
    •
  • Осторожная игра лидеров
  • «Бока Хуниорс» — «Палмейрас». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 26 апреля
  • 1,65
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 15:44
    • Рублев пропустит несколько недель
  • 13:23
    • Сборная России ухудшила позицию в рейтинге Кубка Федераций
  • 09:39
    • Звонарева вышла во второй круг турнира ITF в Цюаньчжоу
  • 07:55
    • Рублев снялся с турнира в Барселоне
  • 23:19
    • Касаткина проиграла Рыбариковой в Штутгарте
  • 23/04
    • Кузнецова — во втором круге турнира в Стамбуле
  • 23/04
    • Шарапова: Не так уверена в своих силах, как раньше
  • 23/04
    • Рублев вышел на 31-е место в рейтинге ATP
  • 23/04
    • Шарапова поднялась на одно место в рейтинге WTA
  • 22/04
    • Надаль стал 11-кратным чемпионом Монте-Карло
  • 22/04
    • Россия уступила Латвии в матче Кубка Федерации
  • 22/04
    • Остапенко вывела Латвию вперед в матче с Россией
  • 22/04
    • Шарапова прокатилась на гоночном автомобиле в компании Уэббера
  • Надаль уверенно защитит титул
  • Рафаэль Надаль — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 22 апреля
    • 1,7022/04/2018 в 15:30
  • 21/04
    • Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Монте-Карло
  • 21/04
    • Макарова уступила Остапенко, Латвия сравняла счет
  • 21/04
    • Павлюченкова обыграла Севастову в первом матче Кубка Федерации
  • Надаль — Димитров. Болгарин избежит разгрома
  • Рафаэль Надаль — Григор Димитров. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 апреля
    • 2,8521/04/2018 в 14:30
  • 20/04
    • Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
  • 20/04
    • Павлюченкова и Севастова откроют матч Кубка Федерации Россия – Латвия
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова