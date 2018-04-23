Шарапова: Не так уверена в своих силах, как раньше

Российская теннисисткапризналась, что ей не хватает уверенности в своих силах.

«Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше. Уверенность в себе – довольно странная штука. Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни, – приводит слова Шараповой "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Tennis Magazin.

"В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, все шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена. На корте находишься только ты и твоя соперница, за вами наблюдают несколько тысяч человек. Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко. Поэтому чувства, которые мы испытываем, когда выигрываем турниры и получаем трофеи, абсолютно невероятные", — также отметила теннисистка.

Напомним, Шарапова поднялась на одно место в рейтинге WTA.