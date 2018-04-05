Рублев и Новак начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия

откроют матч второго раунда группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии, который пройдет в Лужниках 6-7 апреля.

В четверг на Большой спортивной арене в Лужниках состоялась церемония жеребьевки.

У сборной России на одиночные встречи заявлены Андрей Рублев и Даниил Медведев, на парную — Евгений Донской/Карен Хачанов.

Команда Австрии на одиночки выставила Себастьяна Офнера и Новака, на пару — Юргена Мельцера и Филиппа Освальда.

В пятницу, 6 апреля, состоятся две одиночные встречи — после Рублева и Новака сыграют Медведев и Офнер. В субботу, 7-го — парный матч и два одиночных поединка, в которых встретятся лидеры и вторые номера команд.