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    Андреев – новый капитан женской сборной России

    Игорь Андреев WTA Кубок Федерации Елена Веснина Екатерина Макарова Анастасия Павлюченкова
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    Игорь Андреев
    На фото:Игорь Андреев
    Бывший теннисист Игорь Андреев стал новым капитаном женской сборной России по теннису.

    Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

    «Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определённый опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина. Помогать Андрееву будет Антон Зайцев», — цитирует Тарпищева ТАСС.

    На этом посту Андреев сменил Анастасию Мыскину, накануне написавшую заявление об уходе.

    Мыскина решила покинуть пост капитана женской сборной России

    Новый капитан уже успел назвать состав команды на матч Кубка Федерации против Латвии.

    «Команду хорошо знаю, со многими девочками был знаком, когда еще сам был игроком. Состав на ближайший матч намечен, должны сыграть Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева», — сказал Андреев.

    Андреев завершил карьеру в 2013 году. В ноябре 2008 года он достиг 18-й позиции в рейтинге ATP, что стало лучшим показателем в его карьере.

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