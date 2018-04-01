Мыскина решила покинуть пост капитана женской сборной России

покидает пост капитана женской сборной России по теннису.

Об этом сообщил член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон.

«Я с Анастасией говорил, она покинет пост капитана. Я к этой информации был готов, я это предполагал. Завтра на внеочередном заседании правления ФТР будут поставлены все точки.

По моему предположению, место Мыскиной займет Игорь Андреев. Это очень уравновешенный человек с хорошей теннисной биографией. Сумеет ли он проявить себя на капитанском мостике — посмотрим, я ему желаю только победы», — приводит слова Камельзона «Р-Спорт».

Мыскина была назначена капитаном женской сборной в январе 2014 года. Лучшим результатом команды под ее руководством стал выход в финал Кубка Федерации-2015.