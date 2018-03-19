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    Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

    WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Гарбин Мугуруса Элина Свитолина Елена Остапенко Каролина Плишкова Каролин Гарсия Винус Уильямс Петра Квитова Анжелик Кербер Дарья Касаткина Наоми Осака Анастасия Павлюченкова Светлана Кузнецова Екатерина Макарова Мария Шарапова Елена Веснина Екатерина Александрова
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Лидерство в рейтинге удерживает румынка Симона Халеп, за которой расположились датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и украинка Элина Свитолина.

    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

    Россиянка Дарья Касаткина после выхода в финал на турнире в Индиан-Уэллесе поднялась с 19-го на 11-е место, став первой ракеткой РФ.

    В финале Касаткина проиграла японке Наоми Осаке, которая поднялась на 22-позиции в рейтинге и занимает 22-ю строчку.

    Рейтинг WTA от 19 марта:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430,
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425,
    5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971,
    6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452,
    9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151,
    10 (10). Анжелик Кербер (Германия) — 3150,
    11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…
    22 (44). Наоми Осака (Япония) – 2105…
    25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…
    27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722…
    36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…
    42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
    43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    87 (82). Екатерина Александрова (Россия) — 709,
    88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) — 709.

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