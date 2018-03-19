Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

Лидерство в рейтинге удерживает румынка Симона Халеп, за которой расположились датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и украинка Элина Свитолина.

Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Дарья Касаткина после выхода в финал на турнире в Индиан-Уэллесе поднялась с 19-го на 11-е место, став первой ракеткой РФ.

В финале Касаткина проиграла японке Наоми Осаке, которая поднялась на 22-позиции в рейтинге и занимает 22-ю строчку.

Рейтинг WTA от 19 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425,

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971,

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452,

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151,

10 (10). Анжелик Кербер (Германия) — 3150,

11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…

22 (44). Наоми Осака (Япония) – 2105…

25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…

27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722…

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175…

87 (82). Екатерина Александрова (Россия) — 709,

88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) — 709.