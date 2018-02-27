Вихлянцева и Звонарева проиграли на старте «Челленджера» в США

159-я ракетка мира россиянкане смогла преодолеть стартовый барьер на турнире серии «Челленджер» «Челленджер» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

В матче первого круга Звонарева уступила американке Даниэль Роуз Коллинс — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Вера сделала один брейк, сравняв счет с 2:4 во второй партии, но затем проиграла два гейма подряд. Также на счету россиянки 1 эйс и 9 двойных ошибок.

Следующей соперницей Роуз Коллинс будет либо Магда Линетте (Польша), либо Виктория Дюваль (США).

Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах проиграла американке Николь Гиббз — 5:7, 2:6.

В 1/8 финала Гиббз сыграет с соотечественницей Амандой Анисимовой.