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    Вихлянцева и Звонарева проиграли на старте «Челленджера» в США

    WTA Вера Звонарева
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    Вера Звонарева
    На фото:Вера Звонарева
    159-я ракетка мира россиянка Вера Звонарева не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире серии «Челленджер» «Челленджер» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

    В матче первого круга Звонарева уступила американке Даниэль Роуз Коллинс — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

    Вера сделала один брейк, сравняв счет с 2:4 во второй партии, но затем проиграла два гейма подряд. Также на счету россиянки 1 эйс и 9 двойных ошибок.

    Следующей соперницей Роуз Коллинс будет либо Магда Линетте (Польша), либо Виктория Дюваль (США).

    Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах проиграла американке Николь Гиббз — 5:7, 2:6.

    В 1/8 финала Гиббз сыграет с соотечественницей Амандой Анисимовой.

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