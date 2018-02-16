Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории

Швейцарецвышел в полуфинал турнирав Роттердаме.

В четвертьфинале турнира швейцарский теннисист за час и 20 минут переиграл в трех сетах голландца Робина Хаасе — 4:6, 6:1, 6:1.

В полуфинале Федерер сыграет с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Федерер выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 5 раз взял чужую подачу. Хасе сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

Эта победа позволила теннисисту возглавить мировой рейтинг. Отметим, что 36-летний спортсмен стал самой возрастной первой ракеткой в истории.

Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.