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    Хачанов с победы стартовал на турнире в Монпелье

    ATP Карен Хачанов Давид Феррер
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    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Монпелье, призовой фонд которого превышает 620 тысяч долларов.

    В поединке первого раунда 49-й номер мирового рейтинга обыграл испанца Давида Феррера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Хачанов выполнил 11 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта. Феррер сумел лишь 3 раза подать навылет при 2 брейк-поинтах.

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    Следующим соперником Карена Хачанова станет литовец Ричардас Беранкис, который в первом круге в двух сетах переиграл француза Жюльена Беннето со счетом 6:3, 7:6.

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