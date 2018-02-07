Хачанов с победы стартовал на турнире в Монпелье

Российский теннисистуспешно стартовал на турнире в Монпелье, призовой фонд которого превышает 620 тысяч долларов.

В поединке первого раунда 49-й номер мирового рейтинга обыграл испанца Давида Феррера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Хачанов выполнил 11 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта. Феррер сумел лишь 3 раза подать навылет при 2 брейк-поинтах.

Рублев вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье

Следующим соперником Карена Хачанова станет литовец Ричардас Беранкис, который в первом круге в двух сетах переиграл француза Жюльена Беннето со счетом 6:3, 7:6.