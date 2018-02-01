Возняцки: Встреча с Касаткиной будет серьезным испытанием

Возняцки также добавила, что для нее встреча с Дарьей Касаткиной в четвертьфинале будет серьезным испытанием.
«Я в своем первом матче в туре встречалась с Патти Шнидер на турнире в Цинциннати, проиграла его со счетом 3:6, 0:6. Тот матч многое мне дал, и я часто его вспоминала.
Анастасия – хороший игрок, она выиграла юниорский Уимблдон. Если она будет работать над своей игрой, думаю, мы часто будем видеть ее на турнирах WTA.
"Конечно, лучше в ступать в борьбу так, как сейчас — со второго круга. Здорово, что я выиграла достаточно быстро и сэкономила силы на завтра.
Касаткина — прекрасный игрок, умеет варьировать скорость и силу мяча, чувствует мяч. Для меня встреча с ней будет серьезным испытанием", — приводит слова Возняцки "Спорт-Экспресс".