Хачанов проиграл Дель Потро в Окленде

Российский теннисистне смог выйти в полуфинал турнира в Окленде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.

В четвертьфинальном поединке россиянин проиграл аргентинцу Хуану-Мартину Дель Потро со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Дель Потро 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Дель Потро поспорит с испанцем Давидом Феррером, переигравшим корейца Хен Чона со счетом 6:3, 6:2.

В еще одном полуфинале сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут и Робин Хасе из Нидерландов.