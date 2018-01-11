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    Хачанов проиграл Дель Потро в Окленде

    ATP Карен Хачанов Хуан Мартин дель Потро Давид Феррер Роберто Баутиста-Агут
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    Хуан-Мартин Дель Потро
    На фото:Хуан-Мартин Дель Потро
    Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Окленде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.

    В четвертьфинальном поединке россиянин проиграл аргентинцу Хуану-Мартину Дель Потро со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

    Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Дель Потро 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в финал Дель Потро поспорит с испанцем Давидом Феррером, переигравшим корейца Хен Чона со счетом 6:3, 6:2.

    В еще одном полуфинале сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут и Робин Хасе из Нидерландов.

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