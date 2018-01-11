Родина, Блинкова, Жук, Монова – в полуфинале квалификации Australian Open

Состоялись четвертьфинальные матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Россиянка Евгения Родина победила Сабину Шарипову из Узбекистана со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале она встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Анна Блинкова переиграла итальянку Роберту Винчи – 6:3, 6:2, ее следующей соперницей будет немка Антония Лоттнер.

Софья Жук одержала победу над Сарой Томич из Австралии — 7:5, 6:2. Далее ее ждет игра с Магдаленой Фреш из Польши.

Полина Монова победила свою соотечественницу Валентину Ивахненко – 6:3, 6:3. Ей предстоит сыграть с американкой Ириной Фалькони.

В другом российском противостоянии Анна Калинская одолела Веру Звонареву – 6:2, 2:6, 6:0.

Ирина Хромачева проиграла американке Даниэль Роуз Коллинс – 5:7, 3:6.