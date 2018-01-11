ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Родина, Блинкова, Жук, Монова – в полуфинале квалификации Australian Open

    Australian Open WTA Евгения Родина Софья Жук Вера Звонарева
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгения Родина
    На фото:Евгения Родина
    Состоялись четвертьфинальные матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Россиянка Евгения Родина победила Сабину Шарипову из Узбекистана со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале она встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

    Анна Блинкова переиграла итальянку Роберту Винчи – 6:3, 6:2, ее следующей соперницей будет немка Антония Лоттнер.

    Софья Жук одержала победу над Сарой Томич из Австралии — 7:5, 6:2. Далее ее ждет игра с Магдаленой Фреш из Польши.

    Полина Монова победила свою соотечественницу Валентину Ивахненко – 6:3, 6:3. Ей предстоит сыграть с американкой Ириной Фалькони.

    В другом российском противостоянии Анна Калинская одолела Веру Звонареву – 6:2, 2:6, 6:0.

    Ирина Хромачева проиграла американке Даниэль Роуз Коллинс – 5:7, 3:6.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 08/01
    • Азаренко не сыграет на Australian Open
  • 05/01
    • Серена Уильямс не сыграет на Australian Open
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной среде50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилМария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортНовак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016
    Подробный разбор
  • Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине
  • О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ
    •
  • Не хватило сил. Шарапова превзошла ожидания, но могла добиться большего
  • Реакция СМИ на вылет российской теннисистки с US Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?
  • Прогноз и ставки на футбол 11 января
  • 5,33
    •
  • «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»
  • «Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
  • 1,82
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 11:26
    • Ватутин взял всего три гейма в матче с Соедой
  • 11:09
    • Хачанов проиграл Дель Потро в Окленде
  • 09:20
    • Цуренко разгромила Соболенко в Хобарте
  • 08:06
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Сиднее
  • 15:38
    • Мюллер вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
  • 10/01
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
  • 10/01
    • Мугуруса — в четвертьфинале турнира в Сиднее
  • 10/01
    • Джокович победил Тима на выставочном турнире в Куйонге
  • 10/01
    • Габашвили не смог пробиться в основную сетку Australian Open
  • 10/01
    • Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде
  • 09/01
    • Веснина проиграла Цибулковой
  • 09/01
    • Макарова проиграла Стрыцовой в Сиднее
  • 08/01
    • Донской проиграл Маннарино в Сиднее
  • 08/01
    • Рублев поднялся на семь позиций в рейтинге ATP
  • 08/01
    • Возняцки стала 2-й ракеткой мира, Свитолина — 4-й, Шарапова вернулась в топ-50
  • 08/01
    • Касаткина проиграла в первом круге турнира в Сиднее
  • 08/01
    • Хачанов — во втором круге турнира в Окленде
  • 08/01
    • Медведев переиграл Кольшрайбера в Сиднее
  • 08/01
    • Вихлянцева проиграла в первом круге турнира в Хобарте
  • 08/01
    • Азаренко не сыграет на Australian Open
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова