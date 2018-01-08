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    Возняцки стала 2-й ракеткой мира, Свитолина — 4-й, Шарапова вернулась в топ-50

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    Элина Свитолина
    На фото:Элина Свитолина
    Датчанка Каролин Возняцки поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, сообщается на официальном сайте организации.

    Накануне Возняцки уступила немке Юлии Гергес в финале турнира в Окленде.

    Победительница турнира в Сиднее украинка Элина Свитолина переместилась с шестой на четвертую строку.

    Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась с 12-й на 14-ю строчку. Пятикратная победительница турниров «Большого шлем» Мария Шарапова поднялась на 12 позиций и теперь занимает 47-е место.

    Рейтинг WTA. Версия от 8 января

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425.
    2 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 6095.
    3 (2). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6005.
    4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5785.
    5 (5). Винус Уильямс (США) — 5567.
    6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445.
    7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901.
    8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.
    9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3600.
    10 (10). Коко Вандевеге (США) — 3258.

    14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2757…
    16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…
    17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…
    24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
    33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
    47 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1116…
    63 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961…
    95 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 709.

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