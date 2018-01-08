Возняцки стала 2-й ракеткой мира, Свитолина — 4-й, Шарапова вернулась в топ-50

Датчанкаподнялась на вторую строчку рейтинга WTA, сообщается на официальном сайте организации.

Накануне Возняцки уступила немке Юлии Гергес в финале турнира в Окленде.

Победительница турнира в Сиднее украинка Элина Свитолина переместилась с шестой на четвертую строку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась с 12-й на 14-ю строчку. Пятикратная победительница турниров «Большого шлем» Мария Шарапова поднялась на 12 позиций и теперь занимает 47-е место.

Рейтинг WTA. Версия от 8 января

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425.

2 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 6095.

3 (2). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6005.

4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5785.

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5567.

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901.

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3600.

10 (10). Коко Вандевеге (США) — 3258.

14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2757…

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…

17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

47 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1116…

63 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961…

95 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 709.