Медведев и Донской — в основной сетке турнира в Сиднее

65-й номер рейтинга ATP россиянинпробился в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

В воскресенье в финале квалификации лидер посева обыграл чеха Вацлава Шафранека со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Даниил выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5 возможных, проиграв 1 гейм на своей подаче.

В первом круге основной сетки Медведев сыграет с 6-м сеяным немцем Филиппом Кольшрайбером.

Еще один россиянин Евгений Донской в финале квалификации переиграл своего соотечественника Теймураза Габашвили — 6:5 отказ. Следующим соперником Донского будет 5-я ракетка турнира француз Адриан Маннарино.