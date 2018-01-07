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    Медведев и Донской — в основной сетке турнира в Сиднее

    ATP Теймураз Габашвили Евгений Донской Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    65-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев пробился в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

    В воскресенье в финале квалификации лидер посева обыграл чеха Вацлава Шафранека со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

    Даниил выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5 возможных, проиграв 1 гейм на своей подаче.

    В первом круге основной сетки Медведев сыграет с 6-м сеяным немцем Филиппом Кольшрайбером.

    Еще один россиянин Евгений Донской в финале квалификации переиграл своего соотечественника Теймураза Габашвили — 6:5 отказ. Следующим соперником Донского будет 5-я ракетка турнира француз Адриан Маннарино.

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