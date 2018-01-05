Кирьос обыграл Долгополова в Брисбене

21-я ракетка мира австралиецпробился в полуфинал турнира в Брисбене, призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

В четвертьфинальном поединке 3-й номер посева переиграл украинца Александра Долгополова — 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Хозяин кортов записал на свой счет 18 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Долгополов подал навылет 6 раз, допустил 3 двойные ошибки и взял 1 гейм на приеме.

За место в финале Кирьос поспорит с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Кайл Эдмунд (Великобритания).

В полуфинал турнира пробился еще один австралиец Алекс де Минор, который обыграл американца Майкла Ммо — 6:4, 6:0. Следующим соперником де Минора будет еще один представитель США Райан Харрисон, который оказался сильнее Дениса Истомина из Узбекистана (7:6 (8:6), 4:2 отказ).