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Сегодня в 00:09
Лучшие фото третьего дня Олимпиады
Третий олимпийский день запомнится нам серебром в командном турнире у фигуристов и яркими моментами, которые сопутствовали спортивным состязаниям
Фото
Getty Images
14 фото
Пятое олимпийское золото конькобежки Вюст
Ирен Вюст из Нидерландов победила в беге на коньках на дистанции 1500 метров
Вчера в 23:01
33 фото
Золото Лундбю и четвертое место Аввакумовой в прыжках с трамплина
Норвежка Марен Лундбю выиграла золотую медаль Пхенчхана-2018 в прыжках с нормального трамплина
Вчера в 22:11
20 фото
Канадец Кингсбери — лучший в могуле
Представитель Канады Микаэль Кингсбери завоевал золото Олимпийских игр в соревнованиях по фристайлу в дисциплине "могул"
Вчера в 19:59
50 фото
Танцы на коньках и серебро российских фигуристов
Россияне Боброва и Соловьев заняли третье место в произвольной программе танцевальных дуэтов и обеспечили российской команде серебряные медали
Вчера в 09:41
39 фото
Победа Загитовой в произвольной программе командного турнира
Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Вчера в 06:57
23 фото
Биатлонист Фуркад - чемпион в гонке преследования
Французский биатлонист Мартен Фуркад превзошел соперников в гонке преследования на 12,5 км
Вчера в 18:16
18 фото
Победа Дальмайер в биатлонной гонке преследования
Лаура Дальмайер из Германии завоевала вторую золотую медаль Пхенчхана, победив в гонке преследования
Вчера в 15:20
21 фото
Золото американки Андерсон в слоупстайле
Американская сноубордистка Джейми Андерсон завоевала золотую медаль Олимпиады в дисциплине "слоупстайл"
Вчера в 10:20
51 фото
Произвольные программы у фигуристов в командном турнире
Фигурист из России Михаил Коляда во время своего выступления в произвольной программе допустил два падения, но сложность выполненных элементов
Вчера в 08:17
35 фото
Лучшие моменты второго дня Олимпиады
Предлагаем подборку самых ярких фотографий, сделанных во второй день Олимпиады в Пхенчхане
11/02/2018 в 20:38
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