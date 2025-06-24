Секулич возглавил БК «Зенит»

Словенский тренерназначен новым главным тренеромиз Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 47-летним специалистом подписано по формуле «1+1» — на сезон 2025/26 с возможностью продления.

Секулич ранее возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань», где работал с 2022 по 2024 год.

На посту главного тренера он сменил испанца Хавьера Паскуаля, который покинул «Зенит» после завершения минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Под его руководством команда дошла до финала турнира, уступив в серии из шести матчей столичному ЦСКА и завоевав серебро.

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Паскуаль возглавлял БК «Зенит» с февраля 2020 года.