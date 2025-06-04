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    Стало известно, при каких условиях «Лейкерс» могут расстаться с Дончичем

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    Журналист Bleacher Report Грант Хьюз поделился мнением о перспективах возможного обмена Луки Дончича, который теперь выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    По словам обозревателя, несмотря на статус звезды, назвать Дончича полностью недоступным для обмена нельзя — особенно с учётом того, что его предыдущий трансфер состоялся менее четырёх месяцев назад.

    «Он действительно неприкасаем — разве что генеральный менеджер "Далласа" Нико Харрисон, продавивший прошлую сделку, окажется по другую сторону переговоров», — отметил Хьюз.

    Эксперт подчеркнул, что Дончич стал для «Лейкерс» символом новой эры после ухода Леброна Джеймса. Клуб рассматривает его как ключевую фигуру в будущем проекте.

    Тем не менее, возможные проблемы с физической формой и защитой, которые ранее беспокоили «Маверикс», могут в будущем повлиять и на позицию «Лейкерс» — именно это, по мнению Хьюза, может стать поводом для очередной громкой сделки.

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