Стало известно, при каких условиях «Лейкерс» могут расстаться с Дончичем

Журналист Bleacher Reportподелился мнением о перспективах возможного обмена, который теперь выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

По словам обозревателя, несмотря на статус звезды, назвать Дончича полностью недоступным для обмена нельзя — особенно с учётом того, что его предыдущий трансфер состоялся менее четырёх месяцев назад.

«Он действительно неприкасаем — разве что генеральный менеджер "Далласа" Нико Харрисон, продавивший прошлую сделку, окажется по другую сторону переговоров», — отметил Хьюз.

Эксперт подчеркнул, что Дончич стал для «Лейкерс» символом новой эры после ухода Леброна Джеймса. Клуб рассматривает его как ключевую фигуру в будущем проекте.

Тем не менее, возможные проблемы с физической формой и защитой, которые ранее беспокоили «Маверикс», могут в будущем повлиять и на позицию «Лейкерс» — именно это, по мнению Хьюза, может стать поводом для очередной громкой сделки.