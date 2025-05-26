Пловчиха Саламатина дисквалифицирована на два года из-за нарушения допинг-теста

Российская пловчиха Валерия Саламатина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

В пробе, взятой 9 марта 2025 года во внесоревновательный период, был обнаружен диуретик фуросемид, который способен ускорять выведение других запрещённых веществ из организма.

Спортсменка не стала оспаривать решение и будет отстранена от соревнований до 7 мая 2027 года. Результаты Саламатиной с 9 марта 2025 года аннулированы.

Валерия является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года в женской и смешанной эстафетах 4х200 м вольным стилем