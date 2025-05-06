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    Алонсо: Цель — титул в 2026 году

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своих будущих целях в Формуле-1.

    Фернандо Алонсо
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    Фернандо Алонсо

    «Наша цель — титул в 2026 году. Двигаемся ли мы в правильном направлении? Мы это узнаем до февраля 2026 года, но сейчас в нашем составе появился лучший в истории конструктор, Эдриан Ньюи, и у нас есть новая аэротруба.

    Но, к сожалению, впереди нас ещё ожидает 19 гонок в этом году, где результат не будет складываться в нашу пользу, мы не будем набирать очки», — приводит слова Алонсо AS.

    Напомним, что испанец уже является двукратным чемпионом мира в Формуле-1.

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