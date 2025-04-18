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    Пол Пирс —о молодом Леброне: Как можно называть 19-летнего парня Королём?

    Прочие Баскетбол НБА
    Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Пол Пирс рассказал о своей первой встрече с игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

    Пол Пирс
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    Пол Пирс

    По словам Пирса, он впервые услышал о Леброне ещё в старшей школе, когда многие собирались посмотреть его игры. Тогда ему сказали, что Джеймс уже мог бы играть в Матче всех звёзд, будучи старшеклассником.

    «Как можно называть 19-летнего парня Королём? Что он сделал? Мы играли на одной позиции, и мне всегда нравилось бросать вызов самому себе, выходя против него на площадку», — цитирует Пирса издание Fadeaway World

    Прогнозы и ставки на НБА

    В регулярном сезоне НБА 2024/2025 Леброн Джеймс сыграл 70 матчей, все — в стартовом составе. В среднем форвард набирал 24.4 очка, 7.8 подборов и 8.2 передач за игру.

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