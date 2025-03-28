НБА. «Сакраменто» победил «Портленд», «Лейкерс» уступили «Чикаго»

Форвард «Кингз» Зак Лавин набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Сакраменто» идет на 9-м месте в Западной конференции. «Портленд» занимает 12-ю строчку.
«Чикаго» на своем паркете победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117.
Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 17 очков и 12 передач.
В составе «Буллз» трипл-даблом отметился атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков, 14 подборов и 11 передач.
Результаты игрового дня НБА 28 марта
«Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 92:101
«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 124:116
«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:162
«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 122:112
«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:117
«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:104
«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 110:121
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:107