ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25
    Все новости спорта

    НБА. «Сакраменто» победил «Портленд», «Лейкерс» уступили «Чикаго»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сакраменто» переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:107.

    Леброн Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс

    Форвард «Кингз» Зак Лавин набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Сакраменто» идет на 9-м месте в Западной конференции. «Портленд» занимает 12-ю строчку.

    «Чикаго» на своем паркете победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117.

    Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 17 очков и 12 передач.

    В составе «Буллз» трипл-даблом отметился атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков, 14 подборов и 11 передач.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня НБА 28 марта

    «Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 92:101

    «Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 124:116

    «Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:162

    «Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 122:112

    «Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:117

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:104

    «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 110:121

    «Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:107

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» удвоит успех перед домашним этапом
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бавария — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному