НБА. «Сакраменто» победил «Портленд», «Лейкерс» уступили «Чикаго»

«Авангард» удвоит успех перед домашним этапом «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки 2.25

Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска? «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки 4.00