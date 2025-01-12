НБА. «Майами Хит» в гостях обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 12 января.

В одной из встреч «Майами Хит» уверенно обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 119:98 — 29:23, 37:25, 28:35, 25:15.

Самым результативным в составе гостей стал Тайлер Хирро, который набрал 32 очка. У «Портленда» больше всего баллов набрал Энферни Саймонс (28).

После этого матча «Майами Хит» занимает 6-е место в таблице Востока, а «Портленд» располагается на 13-й позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 12-го января:

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» 114:106

«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» 123:114

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» 125:127