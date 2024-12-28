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    НБА. «Денвер» дома уступил «Кливленду», «Клипперс» победил «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» дома проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:149.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    У «Наггетс» по 27 очков набрали Джамал Мюррэй и Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл (14 подборов и 13 передач). У «Кавальерс» 33 очка набрал Донован Митчелл.

    «Денвер» занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Кливленд» лидирует на «Востоке».

    «Клипперс» дома обыграли «Голден Стэйт» — 102:92.

    У гостей 34 очка набрал форвард Джонатан Куминга, у хозяев 26 очков на счету защитника Нормана Пауэлла.

    «Клипперс» занимают 5-е место в таблице Западной конференции. «Уорриорз» — на 10-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 28 декабря

    «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 85:108

    «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 87:96

    «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 142:105

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:132

    «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 112:113

    «Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс» — 135:149

    «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 89:98

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:92

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