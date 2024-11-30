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    НБА. «Оклахома» выиграла у «Лейкерс», «Мемфис» победил «Нью-Орлеан»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Оклахома» в гостях одолела «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:93.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 36 очков.

    «Оклахома» одержала четвертую победу подряд и лидирует в Западной конференции НБА. «Лейкерс» идут седьмыми на «Западе».

    «Мемфис» на своем паркете выиграл у «Нью-Орлеана» — 120:109. «Гриззлис» одержали пятую победу подряд.

    Атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Мемфис» с результатом 13-7 занимает 4-е место в Западной конференции. «Пеликанс» идут последними — 4-16.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 30 ноября

    «Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:99

    «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:101

    «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 120:109

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:92

    «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 100:123

    «Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 106:130

    «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 121:111

    «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 129:138

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 93:101

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 115:106

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