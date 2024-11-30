НБА. «Оклахома» выиграла у «Лейкерс», «Мемфис» победил «Нью-Орлеан»

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 36 очков.
«Оклахома» одержала четвертую победу подряд и лидирует в Западной конференции НБА. «Лейкерс» идут седьмыми на «Западе».
«Мемфис» на своем паркете выиграл у «Нью-Орлеана» — 120:109. «Гриззлис» одержали пятую победу подряд.
Атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Мемфис» с результатом 13-7 занимает 4-е место в Западной конференции. «Пеликанс» идут последними — 4-16.
Все результаты игрового дня НБА 30 ноября
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:99
«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:101
«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 120:109
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:92
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 100:123
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 106:130
«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 121:111
«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 129:138
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 93:101
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 115:106