НБА. «Лейкерс» взяли верх над «Ютой», «Сан-Антонио» победил «Оклахому»

Самым результативным игроком матча оказался нападающий хозяев Далтон Кнехт, набравший 37 очков. По дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (26 очков+12 передач) и Энтони Дэвис (26 очков+14 подборов).
«Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому» — 110:104.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.
Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустил матч из-за повреждения.
«Сан-Антонио» занимает 12-е место в Западной конференции НБА. «Оклахома» остается второй на «Западе».
Результаты игрового дня НБА 20 ноября
«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 120:117
«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:115
«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 110:122
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 132:91
«Сан-Антонио Сперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:104
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 124:118