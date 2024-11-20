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    НБА. «Лейкерс» взяли верх над «Ютой», «Сан-Антонио» победил «Оклахому»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» на своем паркете победили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

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    Самым результативным игроком матча оказался нападающий хозяев Далтон Кнехт, набравший 37 очков. По дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (26 очков+12 передач) и Энтони Дэвис (26 очков+14 подборов).

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому» — 110:104.

    Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

    Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустил матч из-за повреждения.

    «Сан-Антонио» занимает 12-е место в Западной конференции НБА. «Оклахома» остается второй на «Западе».

    Результаты игрового дня НБА 20 ноября

    «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 120:117

    «Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:115

    «Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 110:122

    «Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 132:91

    «Сан-Антонио Сперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:104

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 124:118

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