Погачар: «Тур де Франс» — вершина велоспорта

Словенский велогонщикподелился впечатлениями от своих побед на главной многодневке мира «Тур де Франс», которую он выигрывал три раза.

«Когда я был моложе, то никогда не думал, что смогу выиграть этап "Тур де Франс". После того как я выиграл первую супермногодневку, всё остальное стало более или менее приятным бонусом. Потому что "Тур де Франс" — это конечная цель в велоспорте.

Я участвую в гонках просто для того, чтобы получать удовольствие, не обязываю себя побеждать и соревнуюсь с холодной головой», — цитирует Погачара CNN Sport.

В 2024 году 25-летний Погачар победил на «Тур де Франс» в третий раз. Он стал юным победителем супермногодневки после Второй мировой войны.