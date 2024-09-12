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    Погачар: «Тур де Франс» — вершина велоспорта

    Прочие Велоспорт Тур де Франс
    Словенский велогонщик Тадей Погачар поделился впечатлениями от своих побед на главной многодневке мира «Тур де Франс», которую он выигрывал три раза.

    Тадей Погачар
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    Тадей Погачар

    «Когда я был моложе, то никогда не думал, что смогу выиграть этап "Тур де Франс". После того как я выиграл первую супермногодневку, всё остальное стало более или менее приятным бонусом. Потому что "Тур де Франс" — это конечная цель в велоспорте.

    Я участвую в гонках просто для того, чтобы получать удовольствие, не обязываю себя побеждать и соревнуюсь с холодной головой», — цитирует Погачара CNN Sport.

    В 2024 году 25-летний Погачар победил на «Тур де Франс» в третий раз. Он стал юным победителем супермногодневки после Второй мировой войны.

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