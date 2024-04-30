НБА. «Лейкерс» уступили «Денверу», «Бостон» взял верх над «Майами»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 30 очков. У форварда гостей Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 11 передач.
«Денвер» обыграл «Лейкерс» со счетом 4-1 в серии и вышел во второй раунд плей-офф.
«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 102:88.
Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Деррил Уайт, набравший 38 очков.
Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 2 мая и начнется в 02:30 мск.
Результаты игрового дня:
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 88:102
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 89:97
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:106