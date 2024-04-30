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    НБА. «Лейкерс» уступили «Денверу», «Бостон» взял верх над «Майами»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА уступили «Денверу» со счетом 106:108.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 30 очков. У форварда гостей Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 11 передач.

    «Денвер» обыграл «Лейкерс» со счетом 4-1 в серии и вышел во второй раунд плей-офф.

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    «Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 102:88.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Деррил Уайт, набравший 38 очков.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 2 мая и начнется в 02:30 мск.

    Результаты игрового дня:

    «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 88:102

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 89:97

    «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:106

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