МБА обыграл «Пари НН», «Автодор» был сильнее «Астаны»

Гарретт Нэвелс Фото: globallookpress.com
МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18)
Больше всего очков в матче набрал форвард нижегородцев Андрей Воронцевич (26).
МБА с 15 победами идет на 4-м месте, «Пари НН» (12 побед) — шестой.
«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 92:83 (28:21, 24:18, 18:11, 22:33)
Самым результативным был разыгрывающий гостей Маркелл Джонсон (39)
«Автодор» на третьем месте в группе Б с 17 победами. «Астана» (12) — седьмая.
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Минск» — 85:79 ОТ (16:26, 17:8, 24:25, 15:13, 13:7)
Больше всех забросил игрок хозяев Гарретт Нэвелс — 30 очков.
«Уралмаш» продолжает лидировать с 22 победами. «Минск» — последний.