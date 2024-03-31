2-й таймМанчестер Сити — АрсеналОнлайн
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    МБА обыграл «Пари НН», «Автодор» был сильнее «Астаны»

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    Завершились три матча регулярного чемпионата в группе Б.

    Гарретт Нэвелс
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    Гарретт Нэвелс

    МБА (Москва)«Пари НН» (Нижний Новгород) — 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18)

    Больше всего очков в матче набрал форвард нижегородцев Андрей Воронцевич (26).

    МБА с 15 победами идет на 4-м месте, «Пари НН» (12 побед) — шестой.

    «Автодор» (Саратов) — «Астана» — 92:83 (28:21, 24:18, 18:11, 22:33)

    Самым результативным был разыгрывающий гостей Маркелл Джонсон (39)

    «Автодор» на третьем месте в группе Б с 17 победами. «Астана» (12) — седьмая.

    «Уралмаш» (Екатеринбург)«Минск» — 85:79 ОТ (16:26, 17:8, 24:25, 15:13, 13:7)

    Больше всех забросил игрок хозяев Гарретт Нэвелс — 30 очков.

    «Уралмаш» продолжает лидировать с 22 победами. «Минск» — последний.

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