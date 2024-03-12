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    НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть у «Торонто», «Кливленд» уступил «Финиксу»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» победил «Торонто Рэпторс» со счетом 125:119.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, совершивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 17 подборов и 12 результативных передач.

    После 65 матчей «Денвер» занимает второе место в Западной конференции с 45 победами и 20 поражениями.

    «Кливленд Кавальерс» на своем паркете уступил «Финикс Санз» со счетом 111:117.

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Кевин Дюрант, который записал в свой актив 37 очков, восемь подборов и шесть передач.

    В следующей игре «Кливленд» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Финикс» проведет матч с «Бостоном».

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня НБА:

    «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:97.

    «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» — 111:117.

    «Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 92:127.

    «Сан-Антонио Сперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:112.

    «Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 125:119.

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 99:121.

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