НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть у «Торонто», «Кливленд» уступил «Финиксу»

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, совершивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 17 подборов и 12 результативных передач.
После 65 матчей «Денвер» занимает второе место в Западной конференции с 45 победами и 20 поражениями.
«Кливленд Кавальерс» на своем паркете уступил «Финикс Санз» со счетом 111:117.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Кевин Дюрант, который записал в свой актив 37 очков, восемь подборов и шесть передач.
В следующей игре «Кливленд» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Финикс» проведет матч с «Бостоном».
Результаты игрового дня НБА:
«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:97.
«Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» — 111:117.
«Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 92:127.
«Сан-Антонио Сперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:112.
«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 125:119.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 99:121.