НБА. «Лейкерс» выиграли у «Миннесоты», «Милуоки» в гостях нанес поражение «Клипперс»

в матче регулярного чемпионата НБА принимал. Хозяева победили со счетом 120:109.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал легкий форвард Леброн Джеймс, набравший 29 очков, сделавший восемь подборов и девять передач.

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«Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете обыграли «Милуоки Бакс» со счетом 124:117.

Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 35 очков, 11 передач и семь подборов.

«Клипперс» идут четвертыми на Западе.

Результаты игрового дня:

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:112.

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 108:110.

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 97:111.

«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:116.

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 101:120.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:93.

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 73:79.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:109.