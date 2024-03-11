ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Миннесоты», «Милуоки» в гостях нанес поражение «Клипперс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева победили со счетом 120:109.

    Леброн Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал легкий форвард Леброн Джеймс, набравший 29 очков, сделавший восемь подборов и девять передач.

    Все прогнозы на НБА

    «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете обыграли «Милуоки Бакс» со счетом 124:117.

    Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 35 очков, 11 передач и семь подборов.

    «Клипперс» идут четвертыми на Западе.

    Результаты игрового дня:

    «Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:112.

    «Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 108:110.

    «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 97:111.

    «Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:116.

    «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 101:120.

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:93.

    «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 73:79.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:109.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Севилья» обязана подтвердить свой уровень
  • «Альмерия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  7.60
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному