Суперлига. «Локомотив» победил «Кузбасс», «Белогорье» было сильнее «Факела», «Зенит-Казань» не оставил шансов «Енисею»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Лидер чемпионата «Зенит-Казань» разгромил красноярский «Енисей» — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).
Новосибирский «Локомотив» легко обыграл дома кемеровский «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28).
«Белогорье» уверенно на своей площадке победил «Факел» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).
«Динамо Ленинградская область» — «Шахтер» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).
«Динамо» Москва — «Урал» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).
«Нова» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).
«Зенит» Санкт-Петербург — АСК — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).
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