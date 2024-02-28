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    Суперлига. «Локомотив» победил «Кузбасс», «Белогорье» было сильнее «Факела», «Зенит-Казань» не оставил шансов «Енисею»

    Прочие Волейбол
    Завершились семь матчей 26-го тура волейбольной Суперлиги.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Лидер чемпионата «Зенит-Казань» разгромил красноярский «Енисей» — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

    Новосибирский «Локомотив» легко обыграл дома кемеровский «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28).

    «Белогорье» уверенно на своей площадке победил «Факел» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).

    «Динамо Ленинградская область» — «Шахтер» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

    «Динамо» Москва — «Урал» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

    «Нова» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).

    «Зенит» Санкт-Петербург — АСК — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

    Таблицу Суперлиги на данный момент можно увидеть по ссылке.

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