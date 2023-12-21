Лыжница Степанова: Футболисты заслужили высокие зарплаты

Олимпийская чемпионка лыжницарассказала, как относится к тому, что у футболистов самые высокие зарплаты среди всех спортсменов.

«О зарплатах футболистов. Мне кажется, они заслужили.

Во‑первых, потому что пробиться в команду РПЛ куда сложнее, чем в лыжную или биатлонную сборную — конкуренция куда выше.

Во‑вторых, потому что бьются на поле так, что вероятность травмы куда выше большинства других видов спорта. Насколько понимаю, тройка самых травматичных видов спорта — футбол, баскетбол и единоборства. Тоже хорошо оплачиваемые виды спорта, кстати, если брать главных звезд. Если спортсмен рискует пропустить целый сезон из‑за какой‑нибудь передней крестообразной связки буквально в каждой игре, то и оплачиваться его работа должна лучше, нет?

В‑третьих, футбол гораздо более популярен. Если матч РПЛ смотрит в пять раз больше народа, чем лыжные гонки, в которых я бегу, какие могут быть сомнения в том, что средняя зарплата футболистов на поле должна быть в пять раз выше, чем у нас? И доходы нападающего или вратаря от рекламы или, как сейчас модно говорить, "реализации имиджевых прав", тоже. Твои имиджевые права — это сколько народа тебя в лицо узнает без подсказки. Всё честно.

В‑четвертых, мужские соревнования во всем мире смотрят лучше, чем женские. Кто‑нибудь слышал о мультимиллионершах из женской НБА? Или из женской Бундеслиги?

Да, мы, девушки, должны работать над тем, чтобы это менять, сокращать разрыв — но мужчины более сильны, атлетичны и их соревнования всегда будут пользоваться большей популярностью. Цифры (просмотров) не врут — они решают!», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».