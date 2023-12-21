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    Лыжница Степанова: Футболисты заслужили высокие зарплаты

    Прочие Лыжи
    Олимпийская чемпионка лыжница Вероника Степанова рассказала, как относится к тому, что у футболистов самые высокие зарплаты среди всех спортсменов.

    Вероника Степанова
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    Вероника Степанова

    «О зарплатах футболистов. Мне кажется, они заслужили.

    Во‑первых, потому что пробиться в команду РПЛ куда сложнее, чем в лыжную или биатлонную сборную — конкуренция куда выше.

    Во‑вторых, потому что бьются на поле так, что вероятность травмы куда выше большинства других видов спорта. Насколько понимаю, тройка самых травматичных видов спорта — футбол, баскетбол и единоборства. Тоже хорошо оплачиваемые виды спорта, кстати, если брать главных звезд. Если спортсмен рискует пропустить целый сезон из‑за какой‑нибудь передней крестообразной связки буквально в каждой игре, то и оплачиваться его работа должна лучше, нет?

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    • В‑третьих, футбол гораздо более популярен. Если матч РПЛ смотрит в пять раз больше народа, чем лыжные гонки, в которых я бегу, какие могут быть сомнения в том, что средняя зарплата футболистов на поле должна быть в пять раз выше, чем у нас? И доходы нападающего или вратаря от рекламы или, как сейчас модно говорить, "реализации имиджевых прав", тоже. Твои имиджевые права — это сколько народа тебя в лицо узнает без подсказки. Всё честно.

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    • В‑четвертых, мужские соревнования во всем мире смотрят лучше, чем женские. Кто‑нибудь слышал о мультимиллионершах из женской НБА? Или из женской Бундеслиги?

    Да, мы, девушки, должны работать над тем, чтобы это менять, сокращать разрыв — но мужчины более сильны, атлетичны и их соревнования всегда будут пользоваться большей популярностью. Цифры (просмотров) не врут — они решают!», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

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