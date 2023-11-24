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    Алонсо: Текущий сезон — лучший для меня наравне с сезоном 2012 года

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    Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил свои выступления в текущем сезоне.

    Фернандо Алонсо
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    Фернандо Алонсо

    «Я доволен своими личными выступлениями. Думаю, вместе с сезоном-2012 он лучший лично для меня. Считаю, что это лучший сезон в плане вождения, и я доволен. Я был мотивирован, был в хорошей форме, иногда выступал в сложных условиях.

    Бахрейн, Монако, Канада, Монца и Бразилия находятся в пятёрке моих лучших гонок сезона. Я специально упомянул Монцу, хотя там было лишь девятое место. Это не подиум, ничего такого, что люди запомнят — но у нас, вероятно, была самая медленная или вторая самая медленная машина, и попадание в очковую зону было очень хорошим.

    Мы очень хорошо начали сезон, и машина оказалась на удивление конкурентоспособной. Для нас это шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. В целом я считаю, что 12 месяцев назад было немыслимо думать о такой кампании. Прекрасно помню прошлогодние тесты, и если бы кто-то сказал мне, что мы окажемся там, где находимся сегодня, я бы не поверил», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

    В настоящий момент Алонсо занимает пятое место в генеральной классификации текущего сезона.

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