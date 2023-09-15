Сайнс: Я немного удивлен результатам, но в Сингапур всегда нужно приезжать готовыми ко всему

Пилотпрокомментировал результаты команды в пятничных практиках Гран-при Сингапура, где он стал вторым и первым.

«Да, я немного удивлен результатам, но в то же время в Сингапур всегда нужно приезжать, в каком-то смысле готовыми ко всему. В прошлом мы наблюдали очень странные перепады производительности на этой трассе, поскольку она очень специфична. Пока кажется, что она хорошо подходит нашему автомобилю, и все идет хорошо. В первой практике нам сразу удалось найти настройки, а во второй мы их лишь немного доработали, став немного быстрее.

Все выглядит хорошо, но я считаю, что завтра трасса сильно изменится, сцепление с дорогой значительно возрастет, и все зависит от того, кто найдет идеальную настройку на завтра», — приводит слова Сайнса Crash.net.