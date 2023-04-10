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    Губерниев: Шанс вернуть шахматную корону в Россию огромный

    Прочие Шахматы
    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Разумеется слежу за шахматами. Я вообще страстный служитель Каиссы, которая покровительница шахмат. Во второй партии было все очень сложно. Инициатива была временами у китайца, но Ян продемонстрировал великолепное хладнокровие и шанс огромный вернуть корону в Россию. Я очень за него болею. Проблема Магнуса Карлсена — это его проблема. Он не играет, и король будет новый. Важно, чтобы Непомнящий сделал выводы из предыдущей неудачи. Видно, что он сейчас более матерый боец. Психологически более устойчивый, и в мастерстве ему не откажешь. Совершенно блестящая подготовка. Нужно продолжать играть в том же духе. Черными в начале важно психологически нанести удар. Он это сделал, и теперь уже инициатива в наших руках», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Счет после двух партий 1,5:0,5 в пользу российского гроссмейстера.

    Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

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