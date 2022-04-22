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    Фьюри на взвешивании оказался тяжелее Уайта

    Прочие Единоборства
    Тайсон Фьюри проведет очередную защиту за титул чемпиона мира по версии WBC против Диллиана Уайта. Бой двух британских боксеров состоится в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Цыганский король» на церемонии взвешивания оказался тяжелее своего оппонента почти на 5 кг. Фьюри показал на весах 119.8 кг, а Уайт 114.8 кг.

    Также стали известны гонорары победителей. Тайсон Фьюри получит за поединок 30 млн. долларов, а Диллиан Уайт 7.5 млн. долларов вне зависимости от результата. Помимо этого, еще и предусмотрены бонусные 4 млн. долларов, которые достанутся победителю.

    Тайсон Фьюри провел за свою карьеру 32 поединка, в которых одержал 31 победу. Один бой закончился вничью. Диллиан Уайт провел 30 поединков. На его счету 28 побед и 2 поражения.

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