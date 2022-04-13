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    Тайсон Фьюри обещает отправить Уайта в нокаут. «Цыганский король» уверен в своей победе

    Фьюри утверждает, что бой с Уайтом не продлится более шести раундов. Чемпион планирует финишировать претендента

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    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри
    23 апреля на стадионе «Уэмбли» Тайсон Фьюри проведет свою очередную защиту. В соперниках британский боксер ямайского происхождения Диллиан Уайт

    Тайсон Фьюри уверен в победе

    «Цыганский король» уже совсем скоро встретится с Диллианом Уайтом на «Уэмбли» в боксерском поединке. Это будет вторая защита Фьюри за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring. В феврале 2020-го Тайсон завоевал два пояса в бою с Деонтеем Уайлдером.

    Тогда британец отправил своего оппонента в нокдаун три раза за пять раундов. Бой был остановлен, а «цыганский король» праздновал успех. Следующий поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в октябре 2021 года. Тайсон отправил Деонтея в нокаут и, таким образом, сумел защитить свои пояса.

    СУПЕРБОЙ! Тайсон Фьюри vs Деонтей Уайлдер

    В грядущем бою с Диллианом Уайтом «цыганский король» уверен в своей победе. Фьюри за карьеру ни разу никому не проигрывал. Единственный, кто смог дать ему отпор — это все тот же Уайлдер. Их самый первый бой закончился вничью, но далее все изменилось.

    Деонтей немного сдал, а Тайсон только прибавлял. Несмотря на внушительные габариты, Фьюри очень быстрый боец. Его скорости могут позавидовать даже не такие крупные боксеры. Британец выходит на свои бои в весе 120-125 килограммов, но на темпе и выносливости это никак не отображается. Фьюри в поединке с Уайтом явный фаворит, и этого никто не отрицает.

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    Недавно Тайсон заявил, что планирует нокаутировать Диллиана:

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу
  • Я нокаутирую Диллиана Уайта! Тренировочный процесс проходит, как никогда лучше. Не могу дождаться, когда вновь выступлю в родных стенах. Я планирую устроить настоящее шоу. Это увидят все поклонники бокса

    • Также Фьюри добавил, что Уайт бездельник и трус. «Цыганский король» говорит все, что хочет, тем самым подогревая интерес публики к данному бою еще больше. По словам Фьюри, он планирует выйти в ринг при максимальном весе в своей карьере.

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу
  • Я хочу выйти на бой в самом тяжелом весе, который у меня когда-либо был. Это знаковый бой, на который придет посмотреть очень много людей. И все они увидят большого Тайсона Фьюри. Я буду человеком-горой

    • Об этом заявил боксер в беседе с корреспондентами BoxingScene.

    Уайт не поддается на провокации Фьюри

    Диллиан Уайт
    globallookpress.com

    Диллиан Уайтт тоже отвечает своему сопернику. Он даже не стесняется кидать такие же громкие обещания, как и Тайсон Фьюри. Уайт заявил, что «цыганский король» ранее не дрался с таким оппонентом, как он. Диллиан раскритиковал того же Уайлдера, сказав, что Деонтей вообще не умеет боксировать. Уайт говорит, что сумеет своими ударами доставить Фьюри не мало проблем:

  • Диллиан Уайт
  • Претендент на чемпионский пояс по боксу в тяжелом весе
  • Я скажу рефери, чтобы он заставил Фьюри опустить резинку трусов намного ниже, чем в его предыдущих боях, потому что он не любит удары в корпус, и это одна из главных причин, почему он не хочет боя со мной

    • Отправить в нокдаун Тайсона — не так просто, как кажется. А, если речь идет о нокауте, то это и вовсе практически невыполнимая задача. Фьюри очень крепко стоит на ногах и к нему довольно непросто подобраться. Последние бои Диллиана Уайта с Александром Поветкиным показали, что у него есть проблемы.

    В первом поединке победил «русский витязь». Причем Поветкин отправил в нокаут Уайта уже в пятом раунде. Во втором бою Диллиан взял реванш. Но не стоит забывать, что Александру был уже 41 год и будучи в таком возрасте он сумел доставить немало неприятностей Уайту даже во втором бою.

    Фьюри моложе Поветкина на несколько лет и с кардио дела обстоят у него гораздо лучше. Вдобавок, Тайсон по габаритам превосходит практического каждого боксера в тяжелом дивизионе. Можно сделать вывод, что шансов у Уайта не так много. Возможно, бой с Фьюри будет для него самым тяжелым в карьере.

    Фьюри может закончить карьеру после боя с Уайтом

    Тайсон Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером
    globallookpress.com

    Тайсон Фьюри заявил, что бой против Уайта будет последним в его карьере. Боксер утверждает, что он уже, итак, всех побил и других претендентов нет. Список побежденных бойцов, действительно, поражает. Из самых именитых здесь выделяются Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора и Владимир Кличко.

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу
  • Бой с Уайтом будет последним в моей карьере. Далее я планирую уйти на пенсию. Я, итак, хорошо заработал. К тому же, я не виду такой образ жизни, как многие другие боксеры

    • Цитирует слова боксера Daily Star.

    Многие не хотят, чтобы «цыганский король» заканчивал карьеру. В очередь к Фьюри выстраиваются несколько бойцов. Первый — это Александр Усик. Украинский боксер в 2021 году одолел Энтони Джошуа, и, в скором времени, проведет матч-реванш. Далее же Усик планировал встретиться с Фьюри и попытаться отобрать у него все пояса.
    С точки зрения интереса публики — это один самых ожидаемых боев. Заинтересован во встрече с Тайсоном и действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

    Камерунец готов биться с Фьюри даже по правилам бокса. Недавно Фрэнсис заявил, что время и место встречи не имеют значения. Причем идею о данном бое выдвинул не Нганну, а сам Фьюри. После ряда побед камерунца над Миочичем и Ганом «цыганский король» в соцсетях не раз публиковал свои обращения к чемпиону UFC о проведении с ним боксерского поединка.

    Теперь же Фьюри резко передумал и планирует повесить перчатки на гвоздь. Однако Шугар Хилла Стюард, являющийся тренером Тайсона, не верит, что его подопечный завершит карьеру. По словам наставника, они вместе с Фьюри часто меняют свои решения. Возможно, в случае успеха в бою с Диллианом Уайтом «цыганский король» передумает.

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