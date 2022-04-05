ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 10:36
    • Президент Франции убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
  • 23:52
    • «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу», у Андерсена два ассиста
  • 23:44
    • «Милан» не справился с «Болоньей»
  • 22:55
    • Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
    Все новости спорта

    Российская гимнастка завершила карьеру в 20 лет

    Прочие Спортивная гимнастика
    Призер чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике Елена Еремина в своем Telegram объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 20 лет.

    Елена Еремина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Еремина

    Такое решение Еремина приняла из-за проблем со здоровьем, в 2018 году она перенесла операцию на позвоночник.

    «Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить. Заканчиваю по причине здоровья. Я хотела дальше продолжать, были цели, желания и амбиции. Хотела достичь большего. Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Моральное здоровье тоже было не из лучших. Помимо спины травм было много — это большой спорт. Которые впоследствии, после операционного и пубертатного периода, давали о себе знать все это время. Это не останавливало меня продолжать заниматься и ставить цели.

    Но полгода назад я поняла, что мои ресурсы организма закончились и он больше не может справляться с нагрузкой и терпеть боль. Я приходила в зал, чтобы потерпеть, а не улучшать свою программу, из-за боли у меня пропадало желание что-то делать. Ментально я сломалась. Я выгорела. Я не понимала, для чего я это делаю. Я понимала, что боль в спине не уйдет, как бы я этого ни хотела. Для обычной жизни у меня спина не болит после операции, но для профессионального спорта это слишком большое вмешательство для организма, плюс проблемы со здоровьем у меня были всегда», — написала Еремина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному