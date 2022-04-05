Российская гимнастка завершила карьеру в 20 лет

Призер чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастикев своем Telegram объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 20 лет.

Такое решение Еремина приняла из-за проблем со здоровьем, в 2018 году она перенесла операцию на позвоночник.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить. Заканчиваю по причине здоровья. Я хотела дальше продолжать, были цели, желания и амбиции. Хотела достичь большего. Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Моральное здоровье тоже было не из лучших. Помимо спины травм было много — это большой спорт. Которые впоследствии, после операционного и пубертатного периода, давали о себе знать все это время. Это не останавливало меня продолжать заниматься и ставить цели.

Но полгода назад я поняла, что мои ресурсы организма закончились и он больше не может справляться с нагрузкой и терпеть боль. Я приходила в зал, чтобы потерпеть, а не улучшать свою программу, из-за боли у меня пропадало желание что-то делать. Ментально я сломалась. Я выгорела. Я не понимала, для чего я это делаю. Я понимала, что боль в спине не уйдет, как бы я этого ни хотела. Для обычной жизни у меня спина не болит после операции, но для профессионального спорта это слишком большое вмешательство для организма, плюс проблемы со здоровьем у меня были всегда», — написала Еремина.