Сборная Швейцарии по керлингу выиграла женский чемпионат мира

Женская сборнаявыиграла чемпионат мира по керлингу.

В финале турнира, который состоялся в канадском городе Принс-Джордж, швейцарки обыграли команду Южной Кореи — 7:6. Для сборной Швейцарии эта победа стала второй подряд на мировых первенствах.

Третье место на турнире заняли представительницы Канады. В матче за бронзу они в экстра-энде обыграли команду Швеции со счетом 8:7.

Сборная Швейцарии в третий раз подряд выиграла чемпионат мира и в девятый раз стала победителем чемпионата мира. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (17 медалей). Сборная Южной Кореи завоевала вторую медаль на чемпионатах мира.

Напомним, что российские спортсменки не принимали участие в чемпионате мира. По решению WCF (Всемирная федерация керлинга) россияне были отстранены от соревнований под эгидой организации до конца сезона.