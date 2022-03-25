Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Чемпионате Мира во Франции

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: globallookpress.com
Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла.
Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 92,73.
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 89,72.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,51.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,22.
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 80,79…
16. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 66,76.
17. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 66,69