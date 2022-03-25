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    Все новости спорта

    Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Чемпионате Мира во Франции

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    На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), завершились соревнования дуэтов в ритм-танце. Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла.

    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

    Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла.

  • Фигуристы Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ во Франции
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    Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 92,73.
    2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 89,72.
    3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,51.
    4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,22.
    5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 80,79…
    16. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 66,76.
    17. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 66,69

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