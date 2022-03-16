Коляда рассказал, как пережил пропуск Олимпиады в Пекине

Российский фигуристрассказал, как отреагировал на положительный тест на коронавирус, из-за которого ему пришлось пропустить Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Шок. Сдал тест буквально накануне вылета на сбор в Красноярске. И ведь чувствовал себя нормально!

Тешил надеждой, что следующий тест будет отрицательным. Ведь первый сдал просто для того, чтобы перестраховаться и спокойно лететь на сбор. Дождаться отрицательного теста до вылета в Пекин так и не удалось.

Фигурное катание из Пекина смотрел отрывками. Был настолько погружен в себя, что не особо хотелось бередить рану. Это была первая Олимпиада, за которой не следил.

Все вокруг смотрели, обсуждали, но это прошло мимо меня. Бывают моменты, когда просто хочется уйти в себя», — цитирует Коляду РИА Новости.

Напомним, Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.

Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.