Ферстаппен рассказал о новом сезоне «Формулы-1»

Гонщик команд «Ред Булл»высказался о новом сезоне «Формулы-1».

«Мы многому научились на тестах в Барселоне и Бахрейне, а теперь я рад переключиться на гонки. Это совершенно новая эра для спорта, и случиться может всякое. Сейчас всё так в новинку, что в первой гонке сезона наверняка будет много неизвестного. Я с нетерпением жду возможности сравнить наш уровень с другими командами», — приводит слова Ферстаппена F1i.

Ранее Ферстаппен одержал победу в сезоне «Королевских гонок». В Гран-при Абу-Даби он победил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.