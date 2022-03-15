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    Ферстаппен рассказал о новом сезоне «Формулы-1»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Гонщик команд «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о новом сезоне «Формулы-1».

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Мы многому научились на тестах в Барселоне и Бахрейне, а теперь я рад переключиться на гонки. Это совершенно новая эра для спорта, и случиться может всякое. Сейчас всё так в новинку, что в первой гонке сезона наверняка будет много неизвестного. Я с нетерпением жду возможности сравнить наш уровень с другими командами», — приводит слова Ферстаппена F1i.

    Ранее Ферстаппен одержал победу в сезоне «Королевских гонок». В Гран-при Абу-Даби он победил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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